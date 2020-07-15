В июне было тепло – в Беларусь поступали воздушные массы с юго-запада Европы. Но начиная с 7 июля процессы в атмосфере начали меняться – из-за поступления воздушной массы с северных широт у нас похолодало. Сейчас средний температурный фон находится на 1–5 градусов ниже климатической нормы. Скоро снова потеплеет.
Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, объяснила журналистам:
– На этой неделе сохранится неустойчивый характер погоды. 16 июля циклон, который располагается над европейской территорией России и поставляет к нам прохладный воздух из северных широт, сместится на Верхнюю Волгу и уже не будет оказывать влияния на нашу погоду. В Беларусь начнет поступать уже более теплая воздушная масса.
Синоптики прогнозируют: днем ожидается теплая комфортная погода: плюс 21–27 градусов. Основная зона осадков до конца недели будет находиться в юго-западных районах страны. Здесь местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.
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Синоптики: на днях в стране станет теплее
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ