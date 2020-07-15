Синоптики: на днях в стране станет теплее

, объяснила журналистам:Синоптики прогнозируют: днем ожидается теплая комфортная погода: плюс 21–27 градусов. Основная зона осадков до конца недели будет находиться в юго-западных районах страны. Здесь местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы.