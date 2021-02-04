«Сильные регионы»: региональный компонент проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы обсудили в Минске

В своей презентации приоритета «Сильные регионы» Наталья Берченко отметила новые подходы к региональному развитию.подчеркнула специалист.Широкий спектр экспертов, работающих с региональной проблематикой, получил возможность обсудить с коллегами проект документа. С замечаниями и предложениями выступили представители Института экономики НАН Беларуси, Академии управления при Президенте, центра экономических исследований «БЕРОК», БНТУ, Института предпринимательской деятельности. Кроме того, свою точку зрения получили возможность высказать представители Центра экологических решений, представительства Немецкой ассоциации народных университетов, Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и другие.