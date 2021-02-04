«Сильные регионы»: региональный компонент проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы обсудили в Минске

НИЭИ Минэкономики Беларуси стал площадкой для круглого стола, на котором эксперты обсудили ключевые составляющие приоритета «Сильные регионы». Напомним, компонент «Сильные регионы: развитая инфраструктура, новые производства, комфортная и безопасная среда» стал частью Основных положений проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы. По словам заместителя директора по научной работе НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко, это часть серии мероприятий по обсуждению проекта. Участие в обсуждении приняли около 20 экспертов, как лицом к лицу, так и с помощью видеосвязи.
В своей презентации приоритета «Сильные регионы» Наталья Берченко отметила новые подходы к региональному развитию.
− В подготовке этого проекта приняли участие все слои общества, общественные и международные организации, − подчеркнула специалист. − При Министерстве экономики были созданы рабочие группы, в которые включили представителей этих структур. Сейчас идет серия мероприятий по обсуждению Основных положений проекта Программы. Ее главная цель − обеспечение социальной стабильности в обществе, прирост благосостояния за счет количественного роста экономики, наращивание социального капитала, создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации людей.
Широкий спектр экспертов, работающих с региональной проблематикой, получил возможность обсудить с коллегами проект документа. С замечаниями и предложениями выступили представители Института экономики НАН Беларуси, Академии управления при Президенте, центра экономических исследований «БЕРОК», БНТУ, Института предпринимательской деятельности. Кроме того, свою точку зрения получили возможность высказать представители Центра экологических решений, представительства Немецкой ассоциации народных университетов, Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и другие.
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«Сильные регионы»: региональный компонент проекта Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы обсудили в Минске
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Фото: Елена ЯСКО