В среду, 23 июня, спасатели вместе с другими службами несколько раз выезжали для распиловки сломанных деревьев в облцентре и районе. Об этом информирует Гродненское областное управление МЧС.
Вечером 23 июня в Гродно и окрестностях наблюдались сильные грозы, сопровождавшиеся усилением ветра. Серьезных ЧП не произошло, но спасатели шесть раз совместно с другими службами выезжали на вызовы для распиловки деревьев.
– В Гродненском районе дерево упало на кровлю жилого дома, а по улице Буденного дерево упало и повредило машину, – прокомментировали в ведомстве.
Также дерево упало на КПП госпиталя по улице Дзержинского. Пострадавших людей нет.
Фото: БЕЛТА
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Сильная гроза в Гродно повалила несколько деревьев
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