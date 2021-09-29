Швед: Польша, страны Балтии и Украина игнорируют международные обязательства

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства, информирует БЕЛТА.
– Есть международная правовая договорная база. Она на сегодня имеет юридическую силу. Мы констатируем, что Польша, страны Балтии, Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией. Мы эту ситуацию изучаем, анализируем, – обратил внимание Андрей Швед.
Кроме того, он подчеркнул, что белорусская сторона на условиях взаимности в настоящий момент также приостановила работу по ряду материалов, которые поступили из вышеуказанных стран.
– Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, коль они не исполняются, – резюмировал Андрей Швед.