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  2. Шпилевская: важно, чтобы все зверства поляков на границе были зафиксированы

Шпилевская: важно, чтобы все зверства поляков на границе были зафиксированы

Об этом директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская заявила в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Напомним, что 15 ноября часть беженцев покинула палаточный лагерь и переместилась к пропускному пункту на границе с Польшей. Вчера ситуация на границе обострилась: беженцы попытались пройти через польские заграждения, против них были применены водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробнее о событиях на границе 16 ноября читайте в нашем материале

Ольга Шпилевская дала оценку вчерашним действиям польских пограничников (вот ссылка на текст об этом) и рассказала, как журналисты фиксируют происходящее:

– Спутниковая станция «Мир» – это единственная спутниковая станция, которая работает все это время на приграничной территории. Мы снимаем 24/7 и делаем это не только для того, дабы эти кадры попали в эфир (хотя это очень значимо). Важно, чтобы все зверства [поляков на границе] были зафиксированы и потом никто не мог сказать, мол, не было такого, это были не мы.

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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