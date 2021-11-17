Шпилевская: важно, чтобы все зверства поляков на границе были зафиксированы

Об этом директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская заявила в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, что 15 ноября часть беженцев покинула палаточный лагерь и переместилась к пропускному пункту на границе с Польшей. Вчера ситуация на границе обострилась: беженцы попытались пройти через польские заграждения, против них были применены водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробнее о событиях на границе 16 ноября читайте в нашем материале.
Ольга Шпилевская дала оценку вчерашним действиям польских пограничников (вот ссылка на текст об этом) и рассказала, как журналисты фиксируют происходящее:
– Спутниковая станция «Мир» – это единственная спутниковая станция, которая работает все это время на приграничной территории. Мы снимаем 24/7 и делаем это не только для того, дабы эти кадры попали в эфир (хотя это очень значимо). Важно, чтобы все зверства [поляков на границе] были зафиксированы и потом никто не мог сказать, мол, не было такого, это были не мы.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.