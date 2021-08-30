Шпаковский высказался об инциденте с пожилой беженкой на белорусско-литовской границе

27 августа произошел очередной инцидент на белорусско-литовской границе: литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии. Помощь иностранке оказали белорусские медики. Своим мнением о ситуации поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский.
– Эти новости становятся обыденными. Издевательство над людьми непростительно, это бесчеловечное обращение – оно граничит с преступлением. Понятно, что литовцы таким образом пытаются защитить в их понимании свою безопасность. Но, с другой стороны, как это соотносится с принципами ЕС? – задался вопросом эксперт.
– Есть и один смертельный случай: убили гражданина Ирака. Литва пытается сберечь этническую чистоту своего маленького народа, так как они потерпели колоссальные демографические потери. Но ведь эти люди [мигранты] движутся не в Литву, никто не задается причинно-следственными связями, – сказал он.
Шпаковский также отметил, что установленный литовцами миропорядок ужасно несправедлив.
– По факту там идет та же самая неоколониальная политика, когда следом за лозунгами о демократии приходят транснациональные корпорации и просто начинают зарабатывать. Капитализм – это наиболее агрессивная стадия империализма. Это является фактором. Если эти подходы не будут пересмотрены, где-то клапан сорвет. Миграционные потоки –это один из признаков таких изменений. В этом потоке мигрантов не все настроены мирно. Есть люди прямо завербованные. Простые представители среднего класса, к сожалению, будут мишенью тех, кого политикоформирующие круги Запада поставили на грань выживания, – высказался аналитик.