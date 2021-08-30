Шпаковский высказался об инциденте с пожилой беженкой на белорусско-литовской границе

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– задался вопросом эксперт.Он добавил: некоторые «чопорные господа», вальяжно развалившись в кабинете, могут лишь рассказывать о правах человека. Все эти фигуры остаются на бумаге, а на практике людей травят собаками.– сказал он.Шпаковский также отметил, что установленный литовцами миропорядок ужасно несправедлив.– высказался аналитик.