Беларусь 3 июля отметила День Республики. Сегодняшний эфир «Будней» начался с поздравлений с прошедшим праздником и обсуждения значимости этой даты в истории современной Беларуси.– сказал Александр Шпаковский и пояснил: –Эксперт продолжил мысль:Гость «Будней» напомнил и о том, как в республике готовились к подобным провокациям в праздничный день.– перечислил Александр Шпаковский.По словам аналитика, сейчас(имеются в виду противостоящие политике нашей страны личности и государства. – Прим. ред)В своих рассуждениях гость программы провел параллели между нынешними событиями в Беларуси и ВОВ, заявив:Таким образом Александр Шпаковский вернулся к теме Дня Республики и напомнил о важности даты, к которой этот праздник приурочен.– подчеркнул спикер.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.