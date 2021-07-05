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  2. Шпаковский: в праздновании Дня Независимости в этом году был современный политический контекст

Шпаковский: в праздновании Дня Независимости в этом году был современный политический контекст

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Беларусь 3 июля отметила День Республики. Сегодняшний эфир «Будней» начался с поздравлений с прошедшим праздником и обсуждения значимости этой даты в истории современной Беларуси.

– День Независимости – это, наверное, главная дата в календаре нашей страны. Но вместе с тем в этом году [в праздновании] был еще и современный политический подтекст, – сказал Александр Шпаковский и пояснил: – Что я имею в виду? Наверное, после прошлогодних событий каждую дату такого рода, особенно сопряженную с эмоциями патриотизма, некими идеологическими аспектами, появлением на публике первого лица государства, мы ждем с особым волнением. Почему? Потому что все равно не успокоились оппоненты нашей страны, и каждый раз это своего рода тест. 

Эксперт продолжил мысль:

– [Зарубежные оппоненты нашей страны] постоянно строят планы по дестабилизации ситуации [в Беларуси] в праздничные дни: в религиозные праздники, День Победы, День Независимости. Мы каждый раз ждем, получится ли [у них это сделать], и в очередной раз утверждаемся во мнении: все, пик кризиса Беларусь преодолела, это не может не радовать. 


Гость «Будней» напомнил и о том, как в республике готовились к подобным провокациям в праздничный день.

– Именно под эту дату с целью того, чтобы сбить возможные провокации, были проведены достаточно серьезные профилактические мероприятия и спецоперации Комитета госбезопасности по изобличению так называемых спящих подпольных ячеек, – перечислил Александр Шпаковский. 

По словам аналитика, сейчас «совершенно понятно, что на той стороне (имеются в виду противостоящие политике нашей страны личности и государства. – Прим. ред) ничего дружественного Беларуси нет». 


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В своих рассуждениях гость программы провел параллели между нынешними событиями в Беларуси и ВОВ, заявив: «Поддерживать этих [оппонентов] – то же самое, что поддерживать гитлеровских захватчиков во время Великой Отечественной войны».

Таким образом Александр Шпаковский вернулся к теме Дня Республики и напомнил о важности даты, к которой этот праздник приурочен.

– 3 июля – это особая дата, потому что Беларусь единственная из постсоветских республик, которая свой День Независимости не связывает с распадом СССР. Это было бы кощунственно, учитывая то, как голосовали наши люди на референдуме в 1991-м, – подчеркнул спикер. – 3 июля – это день боевой славы наших предков, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, это крайне важно. В моем понимании, ВОВ была войной на уничтожение белорусского народа. И не зря всему миру сейчас Генпрокуратура собирается представить доказательства того, что был геноцид со стороны оккупантов в отношении проживавших здесь людей. 


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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