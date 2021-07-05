Шпаковский: в Беларуси появился общественный запрос на патриотизм

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Данную тему в эфире сегодняшней программы обсуждали в контексте государственных праздников нашей страны, таких как День Независимости и День народного единства.сказал эксперт. –Эта ситуация устраивает не всех: раннее в эфире «Будней» Александр Шпаковский уже рассказывал о попытках зарубежных сил дестабилизировать обстановку в нашей стране во время государственных праздников. В связи с этим ведущий программы Вадим Шепет задал ему вопрос: будут ли такие попытки продолжаться и дальше?– ответил аналитик. –Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.