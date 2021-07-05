Такой мыслью политический аналитик Александр Шпаковский поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Данную тему в эфире сегодняшней программы обсуждали в контексте государственных праздников нашей страны, таких как День Независимости и День народного единства.
– [В Беларуси] появился общественный запрос на патриотизм. После прошлогоднего кризиса произошла кристаллизация патриотического актива, – сказал эксперт. – Сейчас появился общественный запрос на то, чтобы наши праздники отмечать громко, чтобы слово «Беларусь» звучало, а являться белорусом было гордостью. <…> Этот народный порыв снизу, поддержанный государством, придает совершенно другие смыслы таким праздникам.
Эта ситуация устраивает не всех: раннее в эфире «Будней» Александр Шпаковский уже рассказывал о попытках зарубежных сил дестабилизировать обстановку в нашей стране во время государственных праздников. В связи с этим ведущий программы Вадим Шепет задал ему вопрос: будут ли такие попытки продолжаться и дальше?
– Конечно, эти попытки не будут прекращаться, – ответил аналитик. – Другое дело, что чем дальше в лес, тем крепче партизаны. Все меньше и меньше у них остается сторонников, сужается социальная база, а радикалы один за другим попадают под молотки спецслужб.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
987
Шпаковский: в Беларуси появился общественный запрос на патриотизм
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter