Шпаковский: у нас в обществе появилась плеяда «невероятных», которые искренне считают себя вправе раздавать людям моральные оценки

Такую мысль политолог Александр Шпаковский высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Напомним, 1 августа стало известно, что тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием спортсменки по заключению врачей». Была отозвана заявка легкоатлетки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м. Здесь можно найти комментарий главного тренера нашей команды по легкой атлетике Юрия Моисевича. Тимановская устроила скандал в токийском аэропорту и заявила, что ее пытаются насильно вывезти в Беларусь.
Как отметил ведущий «Будней» Вадим Шепет, бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в высоту белорус Максим Недосеков высказался в поддержку решения тренерского штаба, а также поделился мнением касательно поступка Тимановской в негативном ключе. После этого, по словам журналиста, на спортсмена обрушился шквал негативных комментариев. Александр Шпаковский эту ситуацию прокомментировал следующим образом:
– Мы можем судить по фактам. Тимановская на Играх устроила скандал. Она никаких значимых спортивных заслуг не имеет и на Олимпиаде тоже [их] не заработала. Недосеков стал бронзовым призером – это неоспоримый факт. И естественно, как человек, имеющий результат, он имеет право высказывать оценки. Спортсмен поделился своим взглядом. И он, в принципе, совпадает с тем, что сегодня уже обсуждалось в эфире: дама создавала в команде нездоровую атмосферу. Вместо того чтобы тренироваться, выступать, стремиться завоевать медаль, она ходила и агитировала спортсменов в определенном политическом ключе, выступала со своими мнениями по вопросам происходящего в сборной в социальных сетях. Хотя понятно, что политику сборной определяет тренер, а не отдельно взятые спортсмены.
Эксперт добавил:
– Что касается шквала гневных комментариев, мы все уже с этим сталкивались. У нас в обществе появилась плеяда «невероятных», которые искренне считают себя вправе раздавать людям моральные оценки. При этом зачастую, как показывает практика, будучи абсолютно аморальными и пустыми людьми.
Почитать подробный комментарий Александра Шпаковского о ситуации с Тимановской можно, перейдя по этой ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: у нас в обществе появилась плеяда «невероятных», которые искренне считают себя вправе раздавать людям моральные оценки
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