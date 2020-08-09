Шпаковский: у государства достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок

У государства достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок. Такое мнение высказал директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция», политолог Александр Шпаковский. По его словам, конституционный строй в Беларуси выстоит.

- Мой прогноз - конституционный строй в Беларуси выстоит, Президент победит в первом туре, акции несогласны на улицах будут, но у государство достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить безопасность, правопорядок, и я надеюсь, что удастся избежать чрезмерного давления на протестующих, а с другой стороны удастся удержать людей в рамках правового поля. Красную линию переходить нельзя.

Говоря о ходе электоральной кампании, политолог высказал мнение, что она проходит непросто.

– Кампания действительно была достаточно сложная. И я бы сказал, что сложность вызвана использованием конкурентами действующей власти политтехнологий, с которыми ранее Беларусь не сталкивалась. В силу тех или иных причин были более озабочены вопросами экономики, преодоления последствий коронавирусной инфекции, и на начальном этапе контроль был упущен. И сразу столкнулись с очень агрессивным поведением оппонентов. Столкнулись, во-первых, с кибербуллингом, когда люди, открыто выражающие пробелорусскую позицию, в соцсетях начинали сталкиваться с угрозами, давлением и оскорблениями. Все было направлено на то, чтобы информационное пространство зачистить и в нем бы не осталось патриотической точки зрения.

Александр Шпаковский также подчеркнул, что основным каналом распространения деструктивной информации на сегодняшний день являются социальные сети. И активности начались несколько лет назад.

– Еще в 2017 году уже было заметно, что появляется целая сеть ресурсов и политических блогеров, которые достаточно активно развиваются. И было заметно, что это не любители, а профессиональные команды с хорошим финансированием. И эти сети стали основным каналом распространения деструктивной информации. Также изначально ряд кандидатов применил тактику «создание иллюзии большинства». И своим сторонникам они вбросили идею, что их большинство и что рейтинг у действующего Президента крайне низкий. И выборы они выиграли, и остается только отстоять победу на улице. Целью этой кампании было свержение конституционного строя в Беларуси. Все признаки цветной революции были налицо.

При этом, по словам политолога, ситуацию удалось переломить.

– Власти удалось взять ситуацию под контроль. Главным источником и поставщиком новостей стал действующий Президент. Проведение парада 9 мая, недавнее Послание, интервью Дмитрию Гордону (Прим. ред.: известный украинский журналист) и иные выступления – все эти активности не остались незамеченными. И позволили переломить ситуацию в пользу существующей власти.