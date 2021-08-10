Шпаковский рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

подчеркнул спикер. –Говоря о работе комиссии, Александр Шпаковский отметил, что– пояснил он.Ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у специалиста, как часто необходимо менять Конституцию и на что стоит ориентироваться при подобных изменениях.– ответил Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.