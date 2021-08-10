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  2. Шпаковский рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

Шпаковский рассказал, когда будет готов проект новой Конституции

Такую тему член Конституционной комиссии Александр Шпаковский затронул в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


– Мы рассчитываем, что к 1 сентября предоставим Главе государства согласованный проект Конституции, – подчеркнул спикер. – Члены Конституционной комиссии написали 170 листов замечаний и предложений к проекту [изменения Основного Закона страны]. Я думаю, мы все это согласуем. Заседание редакционной группы уже состоялось 4 августа. Могу сказать, что в этот день было сделано многое в направлении синхронизации мнений. Более того, мы договорились между собой, что даже если у кого-то остается особое мнение, самые сложные вопросы мы вынесем на голосование. И если большинство членов комиссии придерживается одной позиции, а меньшинство остается со своим мнением, последнее подчиняется большинству, и мы выходим с синхронной точкой зрения к людям.

Говоря о работе комиссии, Александр Шпаковский отметил, что «в очередной раз убедился в преимуществах единоначалия перед неподготовленной демократией». «Зачастую много умных людей, сконцентрированных в одном месте, – это вовсе не означает синергию и высокий коэффициент полезного действия», – пояснил он.

Ведущая «Будней» Алёна Родовская поинтересовалась у специалиста, как часто необходимо менять Конституцию и на что стоит ориентироваться при подобных изменениях.

– На изменение правоотношений в обществе, на веяния времени в определенном смысле. Мы имеем право менять Конституцию так часто, как в этом возникает запрос или потребность. Более дальновидные правящие круги, имеющие доступ к информации, в том числе через свои аналитические центры, могут прогнозировать развитие общественных отношений в некоторой перспективе, информировать общество об этом, предлагать те или иные изменения, – ответил Александр Шпаковский. 

Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Фото: Михалевич Диана
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