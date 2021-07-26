Шпаковский: поправка в Конституцию о том, что брак – это союз мужчины и женщины, не вызвала дискуссий

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Эксперт прокомментировал, почему так важна норма, которая закрепляет, что брак в нашей стране заключается между мужчиной и женщиной.– отметил он.Шпаковский также подчеркнул: мы видим, что происходит вокруг Беларуси, и понимаем, какое колоссальное давление могут оказать так называемые сатанисты на людей, придерживающихся традиционных убеждений.– добавил специалист.Спикер высказался и о закреплении конституционного статуса Всебелорусского народного собрания:, – пояснил эксперт и добавил, что в своем Telegram-канале он обозначил свои замечания на тему детальной проработки статуса ВНС.Шпаковский напомнил, что итоговое совещание о поправках в Конституцию пройдет в августе. Но до этого сильные и слабые стороны нового проекта проанализируют и в Национальном центре законодательства правовых исследований Республики Беларусь.– добавил политолог.