Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством

Такую мысль политический аналитик Александр Шпаковский высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущая программы Алена Родовская в контексте темы противоправной деятельности в сети рассказала политологу о реакции одного из Telegram-каналов на признание его экстремистским. По ее словам, администраторы ресурса сообщили аудитории, что новый статус ничего для подписчиков не изменит и что главное – не сохранять и не распространять публикуемую на канале информацию.
Напомним, ранее в эфире «Будней» Александр Шпаковский пояснил: подписка на признанные судом экстремистскими Telegram-каналы может рассматриваться как действие по распространению их контента и иметь соответствующие правовые последствия.
Ситуацию же с примером Алены Родовской аналитик прокомментировал так:
– Для этой публики (в контексте имеются в виду администраторы экстремистских сообществ. – Прим. ред.) характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством. Это проявлялось и до событий августа 2020-го, но тогда государство в силу своего прагматичного, технократического характера мало обращало внимания на сферу информации. Власти больше сосредотачивались на социально-экономических вопросах.
Спикер отметил:
– [Администраторы экстремистских сообществ] продолжают бравировать, пытаться выдумывать юридическую казуистику, чтобы избежать ответственности. А самое главное – продолжают обманывать свою аудиторию. Они говорят о том, что те или иные действия на самом деле противозаконными не являются и что их можно совершать. Таким образом, [администраторы] продолжают подставлять людей, которые доверили им свои души, под столкновение с государственной системой и соответствующие уголовные или административные последствия.
Александр Шпаковский уверен: «Ответственность за тысячи привлеченных к ответственности в связи с массовыми беспорядками людей, поверивших политическим эмигрантам-авантюристам, лежит на подобных информационных ресурсах».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством
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