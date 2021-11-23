SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Шевцов: впереди массированный арест Европолом мафии в Германии и Польше, занятой трафиком беженцев

Шевцов: впереди массированный арест Европолом мафии в Германии и Польше, занятой трафиком беженцев

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов. 


Кризис беженцев понемногу решается на компромиссах. Может, еще некоторые обострения и произойдут. Впереди - как минимум массированный арест Европолом полуторатысяч участников "мафии" в Германии и Польше, которая занята траффиком через Литву и Польшу. Это плюс к уже задержанным где-то пятистам, - отметил Юрий Шевцов.

Цифра будущих арестов большая. Тех, кто наметились занять их место, должно быть не меньше. Я бы видел самое слабое место в наметившемся некотором урегулировании этой стадии кризиса с беженцами - прежде всего в этом криминалитете. От такой масштабной оргпреступности в Германии, и особенно в слабых Литве и Польше можно ожидать, чего угодно, считает эксперт. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы