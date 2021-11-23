Шевцов: впереди массированный арест Европолом мафии в Германии и Польше, занятой трафиком беженцев

Кризис беженцев понемногу решается на компромиссах. Может, еще некоторые обострения и произойдут. Впереди - как минимум массированный арест Европолом полуторатысяч участников "мафии" в Германии и Польше, которая занята траффиком через Литву и Польшу. Это плюс к уже задержанным где-то пятистам, - отметил Юрий Шевцов.Цифра будущих арестов большая. Тех, кто наметились занять их место, должно быть не меньше. Я бы видел самое слабое место в наметившемся некотором урегулировании этой стадии кризиса с беженцами - прежде всего в этом криминалитете. От такой масштабной оргпреступности в Германии, и особенно в слабых Литве и Польше можно ожидать, чего угодно, считает эксперт.