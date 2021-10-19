Шевцов: раз нас отсекают от европейского рынка и ЕС, провоцируют кризис, значит, у Беларуси будет нарастать интерес к конкурентам Запада, и прежде всего к Китаю

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился директор Центра по проблемам европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов, рассуждая о белорусско-китайских отношениях.
По словам политолога, территории Китая превращаются в основной драйвер экономического роста. На этом фоне происходит уменьшение зависимости КНР от США и нарастание противоречий между ними.
– Мы в этом контексте делаем рациональный выбор для небольшой страны. Раз нас отсекают от европейского рынка и ЕС, провоцируют кризис, значит, у Беларуси будет нарастать интерес к конкурентам Запада, и прежде всего к Китаю, – обратил внимание эксперт.
Кроме того, у Китая и Беларуси есть много общего, прежде всего идеология.
– Беларусь не пошла на десоветизацию и декоммунизацию в идеологии, на что пошли почти все постсоветские страны. Это вызывает в Китае огромную внутреннюю симпатию, – считает политолог.
– Для Китая тот путь, которым пошел Советский Союз при перестройке и потом почти все остальные постсоветские страны, пример того, как нельзя ходить. Они считают, что отказ от позитивной оценки советского периода – это абсурд и проявление геополитического поражения, вырождение элит. То есть то, чего они хотят избежать у себя, – добавил Юрий Шевцов.
Вместе с тем политолог отметил, что сегодня Китай – это вторая экономика планеты со всеми шансами в скором будущем стать первой.
– КНР лучше всех в мире из более-менее заметных стран справляется с коронавирусом и в целом быстро развивается. Поэтому мировая политика сегодня – это прежде всего взаимоотношения между США и Китаем, а также КНР и Европейским союзом. Здесь идет обострение, и оно глубокое. Началось где-то с 2009 года, когда Китаю [от США] поступило предложение создать группу G2, которая должна была управлять всей планетой. Но это означало повторение американо-японской модели развития. От КНР ожидалась ревальвация юаня, то есть понижение конкурентоспособности ее товаров на мировых рынках, прежде всего американском. Этого США в свое время добились от Японии. Также от Китая ожидалось, что он будет вкладывать гораздо больше, чем сегодня, в американские долговые обязательства, то есть финансировать экономику США, и что КНР будет в той или иной форме помогать американцам в военных делах, – объяснил политолог.
Эксперт отметил, что Китай от такого предложения отказался.
– С этого момента, с 2009 года, Китай пришел к новой стратегии развития. Она заключается в том, что КНР не стремится сделать основным драйвером роста экспортную часть экономики. Китай начал вкладывать огромные ресурсы в развитие западных и центральных провинций, – резюмировал Юрий Шевцов.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.