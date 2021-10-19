Шевцов: раз нас отсекают от европейского рынка и ЕС, провоцируют кризис, значит, у Беларуси будет нарастать интерес к конкурентам Запада, и прежде всего к Китаю

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По словам политолога, территории Китая превращаются в основной драйвер экономического роста. На этом фоне происходит уменьшение зависимости КНР от США и нарастание противоречий между ними.обратил внимание эксперт.Кроме того, у Китая и Беларуси есть много общего, прежде всего идеология.считает политолог.добавил Юрий Шевцов.Вместе с тем политолог отметил, что сегодня Китай – это вторая экономика планеты со всеми шансами в скором будущем стать первой.– объяснил политолог.Эксперт отметил, что Китай от такого предложения отказался.резюмировал Юрий Шевцов.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.