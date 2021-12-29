Щёкин: референдум станет легированным стержнем нашей нации и внутренней модернизации страны

На это обратил внимание заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щёкин в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Говоря о трех важных составляющих нового проекта Конституции, Николай Щёкин отметил:
– Мы получаем зрелую и содержательную философию белорусской нации, которая включает в себя и идентичность, и культуру, и ответственность. Это первое. А второе – я как человек, который всегда мыслит категориями будущего, смотрю на то, что будет дальше. Так вот, очень важен сейчас референдум. Сам факт референдума станет легированным стержнем нашей нации и внутренней модернизации. Мы сформируем новую ментальность. Референдум – это возможность увидеть себя со стороны: смогу ли я принять участие в судьбе двух-трех поколений вперед и в своей, отстоять личный суверенитет и общественный. В этом и есть философия.
Что касается третьей составляющей, то, по словам Николая Щёкина, реализация Основного Закона зависит от каждого гражданина Беларуси.
– Важно понимать, что реализация Основного Закона Республики Беларусь, когда он будет принят, и потом всех подзаконных актов будет зависеть от нас. Поэтому не надо думать, что придет Александр Лукашенко и все сделает, – обратил внимание эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.