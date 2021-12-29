Щёкин: референдум станет легированным стержнем нашей нации и внутренней модернизации страны

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Говоря о трех важных составляющих нового проекта Конституции, Николай Щёкин отметил:Что касается третьей составляющей, то, по словам Николая Щёкина, реализация Основного Закона зависит от каждого гражданина Беларуси.– обратил внимание эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.