Щёкин о необходимости производить белорусскую вакцину от COVID-19: закупить можно все, но мы не должны зависеть ни от одной страны в мире

Об этом заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рассуждая на тему противодействия коронавирусу в нашей стране, эксперт сказал:
– Пора нашим гражданам самим взять на себя ответственность. Почему во всем виноват Президент? Вы не привились, не взяли маску, что, Президент виноват? Нет, конечно. Чего проще? Находитесь в общественных местах – наденьте маску. Есть прививки в поликлиниках.
Некоторые люди говорят, что Беларуси надо закупать ИВЛ. Однако, как напомнил Николай Щёкин, вчера Президент во время поездки в Лидскую центральную районную больницу отметил, что аппаратов хватает.
– Например, в больницах Одессы закончился кислород. Разве есть проблемы в Беларуси с этим? Нет. Так чем еще граждане недовольны? Недовольными надо быть только самими собой, – подчеркнул спикер. – Давайте научимся отвечать за себя. Государство создало все условия для того, чтобы мы могли себя оберегать.
Затронул гость программы и тему создания белорусской вакцины против коронавируса. Ее разработка, по словам Николая Щёкина, поможет в развитии национальной науки: «Появятся научные школы, экспериментальные базы, лаборатории, целые направления в медицине по разработке вакцины».
Эксперт указал: некоторые беглые говорят, что производить свою вакцину не надо, так как аналогичные препараты можно приобрести за границей. «Закупить можно все, но мы не должны зависеть ни от одной страны в мире», – парировал Николай Щёкин. Он уточнил, что белорусская вакцина против коронавируса будет более современной, чем ныне существующие препараты.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.