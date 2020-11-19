Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин лишил певца Юрия Шатунова его главного хита «Белые розы», пишет Lenta.ru.
Шатунов больше не сможет исполнять эту композицию. Данное решение огласил апелляционный суд.
Более подробно о ситуации Разин рассказал в своем Instagram-аккаунте:
– Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконной регистрации прав на песни группы "Ласковый май".
Отныне законным правообладателем песен группы является бизнесмен Руслан Филатов.
– Объявленная Юрой в средствах массовой информации победа над Андреем Разиным и Русланом Филатовым отменяется, – добавил продюсер.
Разин также сообщил, что направил жалобу в Квалификационную коллегию судей города Москвы на судью арбитражного суда, которая вынесла решение, «нарушающее все нормы материального права».
Фото: ТАСС
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Шатунов потерял право на свой главный хит
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