«Шахтер» одержал шестую победу подряд и возглавил таблицу чемпионата Беларуси по хоккею

Минская «Юность» сегодня несколько ранее потерпела поражение от молодечненского «Динамо» – 1:3, что дало «Шахтеру» шанс возглавить таблицу в случае победы над «Неманом». И команда из Солигорска этой возможностью воспользовалась.«Неман» открыл счет на 7-й минуте. Но «горняки» отыгрались, а затем и захватили лидерство, которое, несмотря на отчаянное сопротивление соперника, не упустили до финальной сирены.В составе «Шахтера» отличились Роман Малиновский (15-я минута), Александр Жидких (23), Александр Левко (41) и Андрей Феклистов (51). А у гостей авторами заброшенных шайб стали Артур Абметка (7), Артем Левша (49) и Дмитрий Каштанов (60). Две шайбы из своих четырех хозяева льда забросили в большинстве.Отметим также, что благодаря сегодняшним личным успехам лидеры солигорской команды упрочили позиции на верхних строчках списка бомбардиров. Феклистов его возглавляет (38 очков по системе «гол плюс пас»), а Жидких идет на втором месте (32).Несколько позже сегодня еще состоятся матчи «Локомотив» (Орша) – «Металлург» (Жлобин) и «Могилев» – «Гомель».Турнирная таблица сейчас выглядит следующим образом: 1. «Шахтер» – 72 очка (32 матча), 2. «Юность» – 71 (31), 3. «Гомель» – 66 (31), 4. «Динамо» (Молодечно) – 61 (33), 5. «Неман» – 41 (32), 6. «Металлург» – 38 (32), 7. «Локомотив» – 17 (32), 8. «Могилев» – 15 (31).В прошлом сезоне чемпионом страны стала «Юность», которая выиграла финальную серию у «Шахтера» со счетом 4:1.