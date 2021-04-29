Сезон заготовки березового сока на Брестчине завершен. Каковы итоги?

В Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении отметили, что в нынешнем сезоне реализовать березовый сок было труднее, поскольку некоторые переработчики сократили объемы либо вовсе отказались от этой продукции. Лесхозы находили другие адреса поставок.Лучше всех в области с этой задачей справились сотрудники Ганцевичского лесхоза, заготовившие 800 тонн природного эликсира. Здесь первые подсочки начали проводить уже в начале марта. Правда, сокодвижение было еще нестабильным и периодически прерывалось. Тем не менее погодные капризы на объемах сокозаготовки особо не сказались. Напиток сразу же реализовывали потребителям – населению и перерабатывающим предприятиям Брестской и других областей. Больше всего березовика собрали заготовительные бригады Раздяловичского, Еловского и Люсинского лесничеств. Отправляли его на гродненскую "Фирму ABC", клецкое ОАО "Гамма вкуса", ОАО "Ляховичский консервный завод" и другие предприятия, с которыми заранее договаривались о поставках.В Лунинецком лесхозе объем заготовки составил 743 тонны, в Пинском превысил 620 тонн. Все лесхозы активно реализовывали целебный продукт населению. Цены в сравнении с прошлым годом почти не изменились. Так, в лесничествах сок можно было купить по 17–18 копеек за литр. Кобринский опытный лесхоз организовал торговлю в райцентре – там напиток продавали по 25 копеек. В Брестском лесхозе ориентировались на обеспечение потребностей жителей города и района. Желающих было очень много. Некоторые звонили сокозаготовителям уже в 7 часов утра.Заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак рассказал, что изначально населению планировали реализовать 600 тонн березовика:Кстати, собранный этой весной и переработанный природный напиток уже есть в торговых точках.