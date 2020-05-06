Сессия Совета Республики проходит в Минске

Очередное заседание сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси проходит сегодня в Минске. В повестке работы сенаторов значатся 6 вопросов.

Как сообщили sb.by в пресс-службе Совета Республики, сенаторы намерены рассмотреть сегодня Декрет Президента от 9 апреля 2020 г. № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» и проект Закона «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Кроме того, верхняя палата Парламента планирует сегодня рассмотреть вопрос о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. А также принять решение по ратификации трех международных соглашений: о сотрудничестве государств — участников СНГ в области музейного дела, межправительственного соглашения с Казахстаном о сотрудничестве в области миграции и Второго дополнительного протокола к Всемирной почтовой конвенции.