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Сессия парламента КНДР состоялась без участия Ким Чен Ына

Сессия парламента КНДР, состоявшаяся 12 апреля в Пхеньяне, прошла без участия главы страны Ким Чен Ына.


Председательствовал на сессии человек номер два в КНДР, глава президиума Верховного народного собрания и первый зампред Госсовета страны Цой Рён Хэ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сессия парламента прошла также на два дня позже анонсированной даты, причины задержки не поясняются, передает РИА Новости.

На сессии был утвержден ряд кадровых решений, в частности, глава МИД КНДР Ли Сон Гвон введен в состав Госсовета страны.

Весенняя сессия парламента КНДР проводится ежегодно в апреле в преддверии дня рождения деда нынешнего руководителя страны - Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля.

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Фото: РЕЙТЕР
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