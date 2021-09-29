Сергей Рачков провел личный прием граждан

Вопросы взаимодействия с органами внутренних дел стали основным лейтмотивом личного приема граждан, их представителей и юридических лиц, который провел сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Со своими проблемами к сенатору обратились девять человек.





Говоря о приеме и записавшихся, Сергей Рачков отметил, что большинство вопросов находится в компетенции профильной комиссии:

– Люди приходят с различными просьбами. Есть ситуации, в которых разбирается суд. Когда заявитель говорит о том, что есть угроза жизни личная и семьи – пройти мимо такого обращения нельзя. Там, где это возможно, мы подключаем для решения проблемы силовые структуры, которые могут оказать содействие в безопасности человека.





Сенатор добавил, что люди на приемы приходят не только с заявлениями, но и предложениями, в частности, связанными с работой Совета Республики и Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности. Часть рекомендаций, к слову, впоследствии задействуется в работе, а также передается соответствующим государственным органам.





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Фото — пресс-служба Совета Республики



