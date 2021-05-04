Таким мнением в интервью АТН поделился Сергей SERYOGA Пархоменко.
– Государство выполнило свою работу. Очень сложно представить, как это можно было сделать лучше. Потому что для того, чтобы хлынула реальная кровь и погибли десятки тысяч, а я так понимаю, сценаристы этой акции планировали большое количество смертей, нужно было, чтобы в окошке, на чердаке или балконе нашелся хотя бы один незарегистрированный ствол. Должны были прозвучать выстрелы, начали бы просто стрелять в толпу. Это был бы триггер. Но этого не случилось, по всей стране не нашлось снайпера, одного лазутчика и незарегистрированного ствола, – сказал Сергей Пархоменко.
Артист также обратил внимание, что спецслужбы во время акций отработали профессионально.
– Я видел те кадры, когда они спали на щитах. Видел, как выхватывали из толпы зачинщиков: быстро, эффективно, стараясь не задеть остальных, – заключил Сергей Пархоменко.
Видео: Telegram-канал ATN_NEWS
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Сергей Пархоменко: государство выполнило свою работу. Очень сложно представить, как это можно было сделать лучше
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