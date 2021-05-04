Об этом Сергей Пархоменко, известный также как SERYOGA, сказал в интервью АТН.
– Я здесь ради тех, кто гордится, что он белорус. Гордится, что я с ними из одной страны. И ради тех, кто верит, что возможно конструктивное решение и что мы вместе найдем его. Оно будет в интересах большинства, будет максимально конструктивным и мирным. То, что я делаю сейчас, то, что говорю, –это маленький вклад, – поделился Сергей Пархоменко.
Рэпер также обратился к тем, кто привык отмалчиваться.
– Не молчите, если вам дорого то, что вы любите. Оглянитесь вокруг и защищайте это, – сказал артист.
Видео: Telegram-канал ATN_NEWS
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Сергей Пархоменко в интервью АТН: я здесь ради тех, кто гордится, что он белорус
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