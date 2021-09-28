Сергей Лебедев: за 30 лет СНГ доказало свою состоятельность и целесообразность

Об этом председатель Исполкома Содружества Независимых Государств заявил сегодня на международной научно-практической конференции, посвященной юбилею этой организации, итогам и перспективам ее деятельности. Форум с участием представителей ряда стран Содружества, в том числе ученых, проходит в Минске в Национальной академии наук. С приветствием к участникам конференции обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко – его зачитал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. В документе также подчеркивается, что СНГ состоялось как региональная международная организация. При этом символично, что председательство Беларуси в Содружестве пришлось именно на этот юбилейный год. Наша страна последовательно стоит на позиции расширения экономических, гуманитарных и других связей стран – членов СНГ.



На конференции отмечалось, что странам Содружества удалось реализовать многие задачи, поставленные 30 лет назад при его формировании. В этом перечне одно из видных мест занимает, например, зона свободной торговли. Успешно действуют Межпарламентская ассамблея, Международный суд СНГ и другие структуры Содружества. Несмотря на влияние пандемии, в первом полугодии нынешнего года удалось резко нарастить взаимную торговлю. На территории ряда стран бывшего СССР в новых условиях создана ядерная энергетика, ведется сотрудничество в производстве промышленной продукции, создана транспортная инфраструктура международного значения, обеспечена продовольственная безопасность. В перспективных планах развития СНГ на период до 2030 года, отметил Сергей Лебедев, стоит задача адаптации деятельности Содружества к новым вызовам и реальности современного мира.

Конференция прошла в преддверии заседания Совета глав государств Содружества, которая запланирована на 14–15 октября в Минске.