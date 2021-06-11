Сергеенко о работе СМИ: важно правдиво показать, как живет и развивается Беларусь

– Представители СМИ находятся на передовой. Они дают отпор, и весьма успешно, информационным атакам на страну. Журналисты стоят на страже суверенитета Беларуси, ее нормальной жизни. Важно правдиво показать, что создается у нас, что строится. Надо рассказывать про самоотверженный труд наших людей на полях, фермах, на предприятиях и стройках. 2021 – это год народного единства. Однако спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны нам приходится защищать историческую правду о той войне. Журналистам, в частности, еще раз стоит обратиться к этому времени и показать, как белорусский народ побеждал и восстанавливал разрушенную страну. Следующая задача –борьба с фейками в сети. Сегодня созданы государственные телеграм-каналы, которые успешно противостоят негативному влиянию, потому что рассказывают правду о том, как живет и развивается Беларусь.
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