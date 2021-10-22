Сергеенко обсудил с послом Азербайджана перспективы сотрудничества между странами

Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана Ульви Бахшалиева в связи с началом его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента.
Игорь Сергеенко обсудил с Ульви Бахшалиевым состояние и перспективы белорусско-азербайджанского сотрудничества с акцентом на увеличение торговли и промышленной кооперации.
"Участники встречи обменялись информацией о реализации договоренностей на высшем уровне и обсудили календарь совместных мероприятий. В завершение встречи Глава Администрации пожелал Ульви Бахшалиеву успехов на новом ответственном посту", – отметили в Администрации Президента.
Фото: БЕЛТА