Сенатор Дьяченко: попытки политических экстремистов дестабилизировать ситуацию в Беларуси возмутительны

Сенатор отмечает, что в основной день голосования он побывал на ряде избирательных участков Могилевского района:Отдельно упомянул Олег Дьяченко досрочное голосование:Поэтому возникающие по вечерам беспорядки в белорусских городах член Совета Республики видит совершенно безосновательными и недопустимыми:Олег Дьяченко убежден:Фото из личного архива Олега Дьяченко