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Сенатор Дьяченко: попытки политических экстремистов дестабилизировать ситуацию в Беларуси возмутительны

Организация с участием иностранцев в столице и районных центрах массовых погромов, нападений на сотрудников сил охраны общественного порядка, подстрекательство к мятежу с использованием сети интернет, призывы к судам Линча над белорусскими гражданами, честно исполняющими свой долг – все это и многое другое должно получить квалифицированную правовую оценку. Об этом, комментируя беспорядки в Минске и других городах страны, заявил порталу sb.by член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва от Могилевской области, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова Олег Дьяченко.


Сенатор отмечает, что в основной день голосования он побывал на ряде избирательных участков Могилевского района:

– Спокойно, демократично белорусы принимали участие в выборах Президента Республики Беларусь. Приходили семьями, с детьми. При мне на одном из участков трое студентов, местных жителей, которые учатся в других городах и во время каникул находились дома, выполнили свой гражданский долг. Были также молодые люди, которые впервые в своей жизни участвовали в голосовании. Их торжественно поздравили, чему они были удивлены и рады одновременно. Для людей старшего возраста был организован подвоз автобусным транспортом. У всех, кто приходил на участки, было праздничное настроение. Выступали коллективы художественной самодеятельности. После голосования люди живо обсуждали происходящее в стране, обменивались мнениями. Из контекста было понятно, что свой выбор они сделали в поддержку действующего Главы государства. «От добра добра не ищут», – слышалось в разговорах. Никто из избирателей не горел желанием возвращаться в нищие и полуголодные 1990-е. Поэтому уже ко второй половине дня четко определился фаворит избирательной кампании 2020 года. Выборы состоялись!

Отдельно упомянул Олег Дьяченко досрочное голосование:

– За пять дней лично посетил практически все избирательные участки Могилевского и Чаусского районов, от которых избирался в Совет Республики. Где-то было больше людей, где-то меньше, но не было такого, чтобы избирательные участки пустовали. И это факт, который невозможно опровергнуть.

Поэтому возникающие по вечерам беспорядки в белорусских городах член Совета Республики видит совершенно безосновательными и недопустимыми:

– Возмутительными являются попытки политических экстремистов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси, поставить под сомнение волю и выбор белорусского народа. Организация с участием иностранцев в столице и районных центрах массовых погромов, нападений на сотрудников сил охраны общественного порядка, военнослужащих, попытки вооруженного захвата государственных учреждений, подстрекательство к мятежу с использованием сети интернет, призывы к физической расправе и судам Линча над белорусскими гражданами, честно исполняющими свой долг, – все это и многое другое должно получить квалифицированную правовую оценку. 

Олег Дьяченко убежден:

– Очевидно, что все действия по уничтожению белорусского государства и рейдерского захвата его территории – звенья одной цепи. Здесь четко просматриваются методики, используемые для совершения государственных переворотов: финансирование экстремистов всех мастей, привлечение уголовников для участия в несанкционированных улично-площадных акциях, информационно-пропагандистское сопровождение антигосударственной деятельности, распространение слухов и сплетен, экономическое и политическое давление на нашу республику, формирование «пятой колоны» среди тех, кто в силу своего статуса обязан служить интересам белорусского народа и государства. 

Из всего произошедшего в эти дни необходимо извлечь следующий урок: независимость, суверенитет и территориальная целостность Беларуси, национальная государственность дорогого стоят, и мы, граждане Республики Беларусь, должны защищать эти фундаментальные ценности любыми способами! 

Фото из личного архива Олега Дьяченко
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