Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Семья Погодиных - «Властелины села-2021»

Семья Погодиных - «Властелины села-2021»

Победителем республиканского семейного проекта «Властелин села-2021» стала многодетная семья Погодиных из Могилевской области.


Владимир работает трактористом-машинистом в ОАО «Комсеничи» Круглянского района, а Кристина находится в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают троих дочерей Алину, Ксению, Виктория и сына Николая.

- В финале собрались достойные соперники, и каждый представил сильную программу. Что ж, тем слаще победа, - говорит Кристина. - Но больше радует не сам факт победы, а то что подготовка к конкурсу очень нас сплотила. Каждый член семьи внес свой вклад, раскрылся с новой стороны.

Второе место в соревновании заняла семья Сятковских из деревни Прудинки Верхнедвинского района. Третьей стала многодетная семья Кулеш из агрогородка Мир Барановичского района. Победу в онлайн–голосовании одержали Воробьевы из агрогородка Слобода Мозырского района.

Напомним, в этом году «Властелин села» прошел в 87 районах с участием 447 семей. В итоге в Гранд-финал прошли шесть лучших команд, которые на протяжении двух дней соревновались в Шкловском районе. Каждый финалист получил в подарок сертификат в размере 80 базовых величин и приятные бонусы в качестве подарков в зависимости от занятого места.

СПРАВОЧНО

Впервые конкурс «Властелин села» стартовал в 2007 году в Глубокском районе. С 2008 года молодежная инициатива реализуется во всех регионах страны как республиканский семейный сельскохозяйственный проект, направленный на поднятие престижа сельскохозяйственных профессий, укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей, традиций белорусской деревни, закрепление молодых семей на селе.

Организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО «Белагропромбанк», Белорусского союза женщин и других заинтересованных.






Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Маркевич прокомментировал информационные вбросы о том, что многие артисты отказались выступать на "Славянском базаре"
Жизням пострадавших в Александрии ничего не угрожает - Старовойтов
Александрия собирает любителей книги
Шторм "Эльза" оставил без электричества более 50 тыс. потребителей на востоке Канады
Галасы ЗМеста поделились ожиданиями от фестиваля
Виктория Алешко: фестиваль в Александрии имеет особую атмосферу и уникальные традиции
Александрия традиционно собрала друзей на Купалье - стримы
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 72 районах Беларуси
Пять человек пострадали на надувных аттракционах в Александрии
Фотофакт. В Александрии состоялся показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зэка Васильев и Петров зэка
Петришенко назвал талисман фестиваля в Александрии - это рушник
Аэровидео: флешмоб к 85-летию ГАИ на Кургане Славы
Заяц о празднике в Александрии: он соединяет времена, поколения, народы
На территории завода "БЕЛДЖИ" произошел пожар
Семья Погодиных - «Властелины села-2021»
Заяц: сотрудники ГАИ являются главными гарантами спокойствия на дорогах нашей страны
Два человека получили ранения при нападении преступника с ножом во Франции
"Школа ожирения" для врачей начала работу в Беларуси
Фотофакт. Праздник в Александрии в самом разгаре
"Максимальное погружение": Павел Деревянко отметил юбилей в очень интересном стиле
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Навошта гэта Навоше
Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят
День открытых дорог - 85 лет ГАИ Беларуси - стримы
Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси
В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации
Двое парней утонули в реке Неман в Лидском районе
В Нигерии в результате бандитских нападений убиты 35 сельских жителей
Рушники Беларуси, России и Украины представлены на выставке-ярмарке «Ручнiк народнага адзiнства»
Советы специалиста по защите урожая
Исправный телефон и яркая одежда: мы проверили, что еще нужно предусмотреть любителям тихой охоты, чтобы не потеряться надолго в лесу
Земляки чтут память жителей деревни под Могилевом, которых фашисты заживо сожгли за связь с партизанами
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
«Кароши» — это плохо
Песни и конкурсы, обряды и эстрадная музыка – фестиваль «Александрия собирает друзей» радует гостей широкой праздничной программой
Использование летающих автомобилей планируют начать к 2025 году в Японии
Фотофакт. Финальный этап проекта «Властелин села» проходит в Александрии
Белорусский гастротуризм просыпается после долгой спячки
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1082 пациента с COVID-19, выписаны 1165
В Таджикистане в результате землетрясения погибли пять человек
Новые контейнеры для раздельного сбора отходов на индивидуальной застройке и ремонт придомовых территорий: как благоустраивают населенные пункты
Нужно ли наказывать за глумление над памятью?
В Брестской области в этом году введут в строй 29 молочно-товарных ферм
Представитель певицы МакSим рассказала об улучшении здоровья артистки
мнение
Елена ЯСКО
Нету большей радости — своей стране наделать гадостей
Выпускник БГАТУ Виктор Стурлис – один из лучших руководителей хозяйств Осиповичского района
Коллектив Жлобинской ЦРБ по итогам 2020 года признан лучшим в стране, а главврач Евгений Топчий ко Дню медработника отмечен знаком «Отличник здравоохранения»
Следователи устанавливают обстоятельства гибели четырех человек в ДТП в Минском районе
Авторы