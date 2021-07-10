Семья Погодиных - «Властелины села-2021»

СПРАВОЧНО

Владимир работает трактористом-машинистом в ОАО «Комсеничи» Круглянского района, а Кристина находится в отпуске по уходу за ребенком. Супруги воспитывают троих дочерей Алину, Ксению, Виктория и сына Николая.говорит Кристина.Второе место в соревновании заняла семья Сятковских из деревни Прудинки Верхнедвинского района. Третьей стала многодетная семья Кулеш из агрогородка Мир Барановичского района. Победу в онлайн–голосовании одержали Воробьевы из агрогородка Слобода Мозырского района.Напомним, в этом году «Властелин села» прошел в 87 районах с участием 447 семей. В итоге в Гранд-финал прошли шесть лучших команд, которые на протяжении двух дней соревновались в Шкловском районе. Каждый финалист получил в подарок сертификат в размере 80 базовых величин и приятные бонусы в качестве подарков в зависимости от занятого места.Впервые конкурс «Властелин села» стартовал в 2007 году в Глубокском районе. С 2008 года молодежная инициатива реализуется во всех регионах страны как республиканский семейный сельскохозяйственный проект, направленный на поднятие престижа сельскохозяйственных профессий, укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей, традиций белорусской деревни, закрепление молодых семей на селе.Организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО «Белагропромбанк», Белорусского союза женщин и других заинтересованных.