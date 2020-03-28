Семь человек находятся под завалами в результате схода оползня в Китае

Происшествие случилось в пятницу в 22:10 по местному времени (17:10 мск) в районе Гуаньшаньху города Гуйян (административный центр провинции). Под завалами находились 12 человек.По данным на 06:20 утра субботы, пятерых спасли и госпитализировали в медицинские учреждения для оказания помощи.Поиски еще семи человек ведутся. На месте трудится более 80 спасателей.