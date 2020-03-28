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Семь человек находятся под завалами в результате схода оползня в Китае

Семь человек считаются пропавшими без вести после схода оползня на территорию завода, производящего бетон в южной китайской провинции Гуйчжоу. Об этом сообщается в размещенном в субботу заявлении местных властей, пишет ТАСС.

Происшествие случилось в пятницу в 22:10 по местному времени (17:10 мск) в районе Гуаньшаньху города Гуйян (административный центр провинции). Под завалами находились 12 человек.

По данным на 06:20 утра субботы, пятерых спасли и госпитализировали в медицинские учреждения для оказания помощи.

Поиски еще семи человек ведутся. На месте трудится более 80 спасателей.
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