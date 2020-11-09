Сегодня стартует выдача ваучеров Красного Креста нуждающимся семьям

В рамках программы помощи Международной конференции сообществ Красного Креста семьи, нуждающиеся в поддержке во время пандемии, получат ваучеры на покупку продуктов и предметов гигиены, сообщает БЕЛТА.
Об этом сообщила генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко.
– Помощь предоставила Международная федерация общества Красного Креста. План реализации этого проекта разрабатывали совместно с Министерством труда и социальной защиты. Сегодня стартует выдача ваучеров уязвимым категориям. Около 6,5 тыс. семей с низким доходом, где есть люди с инвалидностью, и другие смогут рассчитывать на получение финансовой помощи в зависимости от количества членов семьи. Ваучер номиналом BYN 135 позволит потратить эти деньги по своему усмотрению на предметы гигиены и продукты питания, – пояснила Ольга Мычко.
Помощь получат малоимущие семьи, одинокие пожилые, люди с инвалидностью, родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Поддержат и людей, которые потратили много средств на лечение и реабилитацию еще во время первой волны COVID-19, потеряли работу или ушли в длительный отпуск, чтобы присматривать за больными родственниками.
– Комитеты по труду, занятости и соцзащите на местах, территориальные центры совместно с организациями Красного Креста определили критерии нуждаемости и категории таких граждан –ех, кому неоткуда ждать помощи, – уточнила генеральный секретарь.
Поставщика выбрали с помощью тендера. Главным требованием был широкий ассортимент и присутствие торговых точек во всех регионах Беларуси. Лучшим стал "Евроторг": в сети магазинов (а также через "Е-доставку") можно будет отоварить ваучеры и сделать необходимые покупки.
Адресатами помощи станут люди без определенного места жительства и вышедшие из мест лишения свободы. Однако здесь предусмотрены иные варианты: им предоставят продукты питания или предметы гигиены без ваучеров. Предусмотрят все нюансы: если у человека нет кухни, ему выдадут уже готовую пищу.
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Сегодня стартует выдача ваучеров Красного Креста нуждающимся семьям
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК