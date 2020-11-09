Сегодня стартует выдача ваучеров Красного Креста нуждающимся семьям

Об этом сообщила– пояснила Ольга Мычко.Помощь получат малоимущие семьи, одинокие пожилые, люди с инвалидностью, родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Поддержат и людей, которые потратили много средств на лечение и реабилитацию еще во время первой волны COVID-19, потеряли работу или ушли в длительный отпуск, чтобы присматривать за больными родственниками.– уточнила генеральный секретарь.Поставщика выбрали с помощью тендера. Главным требованием был широкий ассортимент и присутствие торговых точек во всех регионах Беларуси. Лучшим стал "Евроторг": в сети магазинов (а также через "Е-доставку") можно будет отоварить ваучеры и сделать необходимые покупки.Адресатами помощи станут люди без определенного места жительства и вышедшие из мест лишения свободы. Однако здесь предусмотрены иные варианты: им предоставят продукты питания или предметы гигиены без ваучеров. Предусмотрят все нюансы: если у человека нет кухни, ему выдадут уже готовую пищу.