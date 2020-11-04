Головченко: «Могилевлифтмаш» – хороший пример того, как можно получать хорошие дивиденды и наращивать объемы производства

Ассортимент выпускаемой продукции, стабильная работа предприятия, реализация товаров на экспорт, планы на перспективу – со всем этим знакомился руководитель белорусского правительства Роман Головченко во время посещения ОАО «Могилевлифтмаш». По итогам 2019 года это предприятие стало лучшей промышленной организацией города.
«Могилевлифтмаш» был основан в 1966 году и в советские времена здесь выпускалось две модели лифтов. Это были машины грузоподъемностью 400 килограммов, отличавшиеся друг от друга только скоростью. После развала Союза, когда Беларусь, как и все остальные бывшие республики, стала самостоятельной, времена наступили тяжелые. Исчез госзаказ. И необходимо было самостоятельно разрабатывать стратегию экономического роста и занимать свою нишу на рынке. Сегодня на предприятии выпускается более 200 базовых моделей, на основе которых можно производить подъемники, удовлетворяющие практически любым запросам. Здесь производят пассажирские и грузовые лифты, лифты, предназначенные для использования в лечебных заведениях. Список обширен. Плюс к этому на предприятии наладили производство подъемников для лиц с ограниченными физическими возможностями, эскалаторов и траволаторов, автомобильных парковок роторного и башенного типов. И это позволяет предприятию не просто идти в ногу со временем, но и быть конкурентоспособными.
Отвечая на вопросы журналистов, Роман Головченко отметил:
– «Могилевлифтмаш» – хороший пример того, как при эффективном планировании, грамотном выстраивании бизнес-процессов государство, как собственник предприятия, может не только получать хорошие дивиденды от итогов производства, но и наращивать его объемы. У нас многие из крупных промышленных предприятий, которые создавались при Советском Союзе, сейчас пытаются достичь объемов производства лучших лет. «Могилевлифтмаш» в 1991 году – в период своей советской истории – выпустил максимальное количество лифтов: 14 400 штук. В 2018-м – уже 14 500 лифтов. В этом году должно быть выпущено 14 650 подъемников. Если вести речь о модернизации, то предприятию какие-то инвестиции выделяться не будут. Финансовые потоки «Могилевлифтмаша» позволяют вести обновление производства за счет собственных средств. Исходя из этого предприятие строит свои программы развития. Сейчас стоит задача сокращения затратных участков, чтобы повысить конкурентоспособность продукции.
Один из итогов совещания, которое на предприятии провел Роман Головченко – в стране будет продолжена замена лифтов. Об этом рассказал генеральный директор открытого акционерного общества Сергей Чертков:
– Мы закончили трехлетнюю программу – было заменено 10 380 лифтов. В 2021-м эта работа продолжится. В следующем году планируется заменить 960 лифтов, потом – 1 300... Разработана уже пятилетняя программа. И надо продолжать работу на внешних рынках. Наше предприятие экспортно ориентированное, 60 процентов продукции продается за рубеж. Постоянно искать новые рынки сбыта – главное для нашего развития.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: «Могилевлифтмаш» – хороший пример того, как можно получать хорошие дивиденды и наращивать объемы производства
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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