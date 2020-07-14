«Сделано!» В ассортименте белорусских молокоперерабатывающих заводов – полторы тысячи товарных позиций

В ассортименте белорусских молокоперерабатывающих заводов – полторы тысячи товарных позиций. Об этом заявлено в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1». Его авторы напомнили, что Беларусь производит процент от мирового объема молока. Небольшая страна в центре Европы удерживает позицию в тройке мировых экспортеров сливочного масла и в четверке – по поставкам твердых сыров. И наша ниша – пять с половиной процентов в структуре экспорта всей планеты.

Также подчеркнуто, что выход на Европейский союз имеют уже с десяток предприятий. И системы качества "Халяль" и "Кошер" перестали быть чем-то особенным. За всем этим – десятилетия труда аграриев над качеством сырья, переработчиков над внедрением технологии и масштабная работа государства над стратегией развития всей отрасли.

В специальном проекте напомнили, что в 1990-е годы два миллиарда населения планеты голодали. От нехватки продовольствия планету лихорадили бунты. Беларусь делала первые самостоятельные шаги в политике, экономике. И белорусский лидер сразу дал понять: он будет жестко пресекать попытки приватизации отраслей, которые обеспечивают продовольственную безопасность государства.