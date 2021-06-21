Сборная Австрии победила украинцев и вышла в плей-офф ЧЕ по футболу

Перед очным поединком у австрийцев и украинцев было по три очка. Но при этом подопечные Франко Фоды уступали по количеству забитых мячей, вследствие чего сегодня их устраивала только победа. Такого результата австрийцы и добились.Соперники почти поровну владели мячом (49% на 51%), но при этом сборная Австрии атаковала более акцентированно и целенаправленно, чаще била по воротам (18:5) и в их створ (4:1) – и в принципе заслуженно выиграла.Единственный мяч на 21-й минуте забил полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер. Он отличился в возрасте 21 года и 324 дней и стал самым молодым автором гола на текущем Евро.В параллельном матче группы «С» сборная Нидерландов обыграла северомакедонцев – 3:0, одержав на турнире третью викторию.Итоговая турнирная таблица этого квартета выглядит так: 1. Нидерланды – 9 очков (3 матча), 2. Австрия – 6 (3), 3. Украина – 3 (3), 4 Северная Македония – 0 (3).По итогам групповой стадии в 1/8 финала квалифицируются по две лучшие команды из каждой «пульки», а также четыре лучших обладателя третьих мест. После этого пойдет игра на выбывание по олимпийской системе. Финал турнира запланирован на 11 июля.Чемпионат Европы в этом году в первый раз в истории проходит не в одной или двух граничащих друг с другом странах. Матчи турнира принимают Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья.