Полное закрытие границ в Саудовской Аравии продлили еще на неделю. Согласно заявлению министерства внутренних дел королевства данные меры были приняты в связи распространением нового штамма коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.
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О приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за обнаруженной в некоторых странах мутации нового коронавируса Саудовская Аравия объявила еще 21 декабря. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе – Оман и Кувейт. Однако уже 27 декабря Оман заявил об открытии границ с 29 декабря.
– Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели, – подчеркивается в сообщении МВД.
Отмечается, что запрет не касается грузовых перевозок. А люди, которые не являются подданными Саудовской Аравии, смогут улететь из страны воздушным транспортом.
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Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса
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Фото: САЗОНОВ Андрей