Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за коронавируса

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О приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за обнаруженной в некоторых странах мутации нового коронавируса Саудовская Аравия объявила еще 21 декабря. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе – Оман и Кувейт. Однако уже 27 декабря Оман заявил об открытии границ с 29 декабря., – подчеркивается в сообщении МВД.Отмечается, что запрет не касается грузовых перевозок. А люди, которые не являются подданными Саудовской Аравии, смогут улететь из страны воздушным транспортом.