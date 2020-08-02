Саснович вышла в третий раунд квалификации турнира в Палермо

Во вчерашнем матче первого отборочного этапа против россиянки Анастасии Комардиной (WTA: 201) белоруска показала весьма качественный теннис и, как следствие, выиграла 7:5, 6:2. Однако сегодня букмекеры, так или иначе, считали фаворитом соперницу белоруски Терезу Мартинцову из Чехии (ATP: 133). Их котировки не подтвердились.Сделав сразу три брейка и не удержав лишь один гейм на своей подаче, Саснович уверенно оставила за собой первый сет со счетом 6:3.А на вторую партию оппонентка, испытывавшая определенный дискомфорт, решила не выходить. Таким образом, белоруска квалифицировалась в третий круг квалификации, затратив на преодоление барьера второго раунда всего 47 минут.Пропуск в основную сетку Александра оспорит с кем-то из пары Лара Арруабаррена-Весино (WTA: 154) – Мартина Ди Джузеппе (WTA: 194). Испанка и итальянка свой поединок проводят сейчас.Изначально сообщалось, что на соревнованиях в Палермо соревновательную практику в сезоне возобновит и Арина Соболенко (WTA: 11). Однако позже первая ракетка Беларуси все же решила отказаться от участия в этом турнире.