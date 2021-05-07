Самую яркую страницу республиканского молодежного проекта «Я, мы помним!» представил Бобруйск

В преддверии Дня Победы шестнадцать промышленных предприятий Беларуси устроили в Бобруйске праздничный концерт «Я, мы помним!».
Он стал самой яркой страницей одноименной патриотической акции, призванной привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы и воспитать у подрастающего поколения гражданско-патриотический дух.
– Запустили «Я, мы помним!» в начале апреля, и теперь она проходит во всех города и селах, на всех заводах, предприятиях и организациях, – рассказывает председатель ОО «Белорусский союз женщин», заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. – Мы, женщины, не можем остаться в стороне, поскольку знаем цену мира, спокойствия и самое главное – человеческой жизни. Мы должны стать тем мостиком, теми, кто протянет незримую нить между историческим наследием и молодежью.
Идейный вдохновитель и организатор мероприятия в Бобруйске – председатель Объединенной организации предприятий Министерства промышленности Общественного объединения «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич:
– Горжусь работниками заводов, объединившимися в едином благородном порыве. Этот замечательный концерт является данью уважения нашим ветеранам, которые от первого лица рассказывают нам, что нужно делать и чего делать не надо, чтобы сохранить нашу страну мирной. Только помня их подвиги, сохраняя историю, мы не допустим повторения тех страшных событий. Кроме того, на возглавляемом мной заводе «Бобруйскагромаш» мы организовали тематическую фотовыставку. Каждый сотрудник принес портреты своих дедов, прадедов, других родственников. Тем самым мы подчеркиваем, что гордимся ими и ценим подаренное нам мирное небо.
«Я, мы помним!». Каждый вспоминает историю в общем и историю своей семьи в частности. Вот и замминистра промышленности Александр Огородников подчеркнул, что для него тема Великой Отечественной носит личный характер:
– Моих бабушки и дедушки уже нет в живых, но именно из их рассказов я многое узнал о событиях тех лет, особенно о партизанском движении. Они любили День Победы, но не любили говорить о войне, хотя мы, внуки всегда проявляли интерес к этой теме. Дед сначала прошел финскую войну, где получил тяжелое ранение. А уже во время Великой Отечественной войны он с бабушкой был не в регулярной действующей армии, а в партизанском отряде, который действовал рядом с отрядом Машерова. Считаю, что этот весенний праздник объединяет людей, что очень символично в Год народного единства.
Творческие коллективы промышленных предприятий исполнили в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича песни и стихи о войне и Великой Победе. Финальным аккордом торжества стала песня «Когда окончится война», которую исполнила заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.
За происходящим на сцене со слезами на глазах следил Борис Музалевский, которому вот-вот исполнится 95 лет. День Победы вызывает у ветерана особые эмоции – новость о триумфе советского народа в той войне он встретил как раз 9 мая 1945 года.
– В Берлинской операции я не участвовал, но к Победе имею непосредственное отношение. Нас с товарищами призвали в армию в 1943 году 17-летними мальчишками, а через год подключили к боевым действиям. Вскоре перешли границу Восточной Пруссии и воевали там до конца войны. Сотни километров прошли с автоматом, каждый день участвовали в боях, теряли своих друзей. И вот 9 мая должны были сразиться с частью немецкой дивизии, которая не хотела сдаваться. Наша колонна выдвигалась рано утром, и, когда рассвело, мы услышали, что впереди поднялась неимоверная стрельба. Все спрыгнули с машин, залегли в округе. Вдруг, видим – бежит начальник штаба и палит в воздух из пистолета, с ними еще солдаты с автоматами. Кричат: «Война кончилась, немцы сдались!» Мы с ума сошли от радости! Так что для меня это самый главный праздник в году.
Но сегодня настроение у Бориса Николаевича замечательное и по другой причине.
– Я радуюсь, что наша прекрасная Беларусь живет хорошо, что у недругов не получилось осуществить задуманное. Хочу обратиться к молодежи: любите свою страну, не смотрите за границу. Чужбина никогда нам не поможет, а только подставит подножку. Но мы выстоим вместе с нашим Президентом!
Галине Стекольниковой 81 год. Ребенок блокадного Ленинграда, она не воевала, но помнит страх и ужас тех лет. Помнит гул самолетов, голос Левитана, сообщавшего, что нужно бежать в укрытие, и, конечно, голод:
– День Победы у меня здесь, – Галина Александровна показывает на сердце. – Из той страшной войны нам всем нужно вынести урок. Нужно помнить своих близких, кому довелось ее пережить, не поддаваться на провокации извне, думать о последствиях. Помните, за лучшим бегать нечего, цените хорошее!
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Самую яркую страницу республиканского молодежного проекта «Я, мы помним!» представил Бобруйск
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