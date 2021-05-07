Самую яркую страницу республиканского молодежного проекта «Я, мы помним!» представил Бобруйск

Он стал самой яркой страницей одноименной патриотической акции, призванной привлечь внимание молодежи к наследию Великой Победы и воспитать у подрастающего поколения гражданско-патриотический дух.рассказывает председатель ОО «Белорусский союз женщин», заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.Идейный вдохновитель и организатор мероприятия в Бобруйске – председатель Объединенной организации предприятий Министерства промышленности Общественного объединения «Белорусский союз женщин» Надежда Лазаревич:«Я, мы помним!». Каждый вспоминает историю в общем и историю своей семьи в частности. Вот и замминистра промышленности Александр Огородников подчеркнул, что для него тема Великой Отечественной носит личный характер:Творческие коллективы промышленных предприятий исполнили в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича песни и стихи о войне и Великой Победе. Финальным аккордом торжества стала песня «Когда окончится война», которую исполнила заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.За происходящим на сцене со слезами на глазах следил Борис Музалевский, которому вот-вот исполнится 95 лет. День Победы вызывает у ветерана особые эмоции – новость о триумфе советского народа в той войне он встретил как раз 9 мая 1945 года.Но сегодня настроение у Бориса Николаевича замечательное и по другой причине.Галине Стекольниковой 81 год. Ребенок блокадного Ленинграда, она не воевала, но помнит страх и ужас тех лет. Помнит гул самолетов, голос Левитана, сообщавшего, что нужно бежать в укрытие, и, конечно, голод:– Галина Александровна показывает на сердце. –