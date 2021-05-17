Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G

Гаджет, как предполагается, будет выпущен с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+. Новое устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700. Есть информация и о варианте с 4G, который получит процессор Helio G80.Смартфон с 5G будет отличаться от LTE-версии и набором камер – первая получит трехсенсорный модуль (основной датчик на 48 Мп), а у второй число камер будет на одну больше. Инсайдеры полагают, что в Galaxy A22 установят аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.Отмечается, что презентация новинки состоится в июне.