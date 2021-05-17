Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G

Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G

Южнокорейская компания Samsung планирует выпустить бюджетный смартфон с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения, информирует РИА Новости.


Гаджет, как предполагается, будет выпущен с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+. Новое устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 700. Есть информация и о варианте с 4G, который получит процессор Helio G80.

Смартфон с 5G будет отличаться от LTE-версии и набором камер – первая получит трехсенсорный модуль (основной датчик на 48 Мп), а у второй число камер будет на одну больше. Инсайдеры полагают, что в Galaxy A22 установят аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

Отмечается, что презентация новинки состоится в июне.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами
В России начнут выпускать очки для борьбы с бессонницей
"Славянский базар" приглашает волонтеров
Samsung выпустит недорогой смартфон с поддержкой 5G
Лукашенко подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности
ГУВД Мингорисполкома: проблема смертности наркозависимых минчан остается актуальной
Специалист перечислила главные компоненты эффективного омолаживающего крема
Санэпидслужба дала рекомендации для организаторов летнего оздоровления по профилактике COVID-19
По ряду адресов в Минске плановое отключение горячей воды переносят с мая на июль
В Екатеринбурге мужчина напал на прохожих. Три человека погибли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Батькину правду даже ютубом не заблокируешь
Мексиканка стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
За минувшие сутки в России выявили 9328 новых случаев заражения COVID-19
Врач рассказал о главной опасности минеральной воды
В выходные в Минске случились 138 ДТП с пятью пострадавшими
Прогноз погоды на 18 мая: дожди и от +10 °С до +23 °С
В Минске легковушка столкнулась со служебным авто милиционеров
Что приготовить на мангале кроме мяса. Топ-6 рецептов для пикника
Дизайн Android 12 рассекречен до премьеры
Сивец проведет 20 мая личный прием граждан
Соболенко осталась на четвертой позиции в мировом рейтинге
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
20 дней с одной мыслью
В Турции закончилось действие локдауна
Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения
Лукашенко: Беларусь заинтересована в продолжении прагматичного диалога с Норвегией
БНТУ планирует принять на бюджет 2992 абитуриентов
Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством
В Новой Боровой будет продлена трасса автобусного маршрута № 135
Международный форум по традиционной китайской медицине планируется провести в индустриальном парке «Великий камень»
Невролог объяснила, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости
В Торонто неизвестный устроил стрельбу, есть погибший
Анастасия Решетова впервые прокомментировала расставание с Тимати
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кто защитит наших питомцев?
Шпаковский: информационное сопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма
В Минске 18 и 19 мая пройдут мини-ярмарки вакансий
«Милан» сыграл вничью с «Кальяри» в поединке чемпионата Италии по футболу
ГАИ Минска усилит контроль за водителями двухколесного транспорта
Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге близ Иерусалима увеличилось до 219
ПСЖ разгромил «Реймс» и сократил отставание от лидера чемпионата Франции до одного балла
Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в офисе в Шанхае
Успех в карьере ждет некоторые знаки зодиака в конце мая
Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц
Фотофакт. В Минске прошел финальный день трехдневного ежегодного фестиваля UniCon and Game Expo Minsk
мнение
Алексей АВДОНИН
С пистолетом наголо
Во время землетрясения в Иране пострадали три человека
Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и обеспечила себе место в ЛЧ
Экологический образовательный проект «Школа деревьев» признан успешным и будет продолжен
Авторы
СКАНИРУЙТЕ