Самое важное полнолуние лета: астролог рассказала, как нужно провести 24 июля 2021 года

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БЕЛТА

Июльское полнолуние пройдет в знаке Водолея. Оно поможет найти себя и свой стержень, избавиться от лишних людей в вашей жизни.– объяснила эксперт.Полнолуние, как сказала специалист, окажет сильное влияние на отношения. Парам, которые переживают сложные периоды, она порекомендовала быть очень внимательными. В этот период возможны серьезные ссоры, драки, даже аварии.– добавила она.Астролог посоветовала уделить внимание и детям: они могут быть особенно капризными и агрессивными в этот период.Ольга Стелла также порекомендовала быть внимательными к своим снам – они будут вещими.Полнолуние она призвала провести в кругу самых добрых друзей и родственников. Не стоит общаться с теми, кто может на вас давить, – лучше побыть в одиночестве.Самое мощное влияние полнолуние 24 июля окажет на Стрельцов, Водолеев, Козерогов и Овнов. Оно, по словам Ольги Стелла, может ощущаться вплоть до новолуния 8 августа.