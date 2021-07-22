В середине лета Луна будет в мощном положении. Астролог Ольга Стелла в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, как извлечь пользу из этого космического явления.
Фото из архива БЕЛТА
Июльское полнолуние пройдет в знаке Водолея. Оно поможет найти себя и свой стержень, избавиться от лишних людей в вашей жизни.
– Для многих это полнолуние будет нести открытие неких тайн, есть вероятность найти какие-либо утерянные вещи или документы. Объявиться может человек из прошлого. В это полнолуние многие могут почувствовать свое превосходство и пойти на необдуманные шаги ради власти или выгоды, – объяснила эксперт.
Полнолуние, как сказала специалист, окажет сильное влияние на отношения. Парам, которые переживают сложные периоды, она порекомендовала быть очень внимательными. В этот период возможны серьезные ссоры, драки, даже аварии.
– Полнолуние будто скажет нам: хватит терпеть то, что вас не устраивает. Будут меняться отношения (не только личностного плана), приниматься важные решения. Кто-то может расстаться навсегда. Луна может тянуть на бунтарство, – добавила она. – Полнолуние 24 июля ставит задачу найти золотую середину в своих эмоциях и чувствах.
Астролог посоветовала уделить внимание и детям: они могут быть особенно капризными и агрессивными в этот период.
Ольга Стелла также порекомендовала быть внимательными к своим снам – они будут вещими.
Полнолуние она призвала провести в кругу самых добрых друзей и родственников. Не стоит общаться с теми, кто может на вас давить, – лучше побыть в одиночестве.
Самое мощное влияние полнолуние 24 июля окажет на Стрельцов, Водолеев, Козерогов и Овнов. Оно, по словам Ольги Стелла, может ощущаться вплоть до новолуния 8 августа.
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Самое важное полнолуние лета: астролог рассказала, как нужно провести 24 июля 2021 года
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