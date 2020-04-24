С начала посевной кампании на Гродненщине сотрудники ГАИ проверили более 14 тысяч единиц техники

Эту цифру озвучил заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Валентин Осипович. Во время рейдов, регулярно проводимых правоохранителями, было выявлено 112 единиц техники, задействованной при проведении сельскохозяйственных работ без прохождения планового техосмотра.

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Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома подполковник милиции Евгений Дудко уточняет:

— В таких случаях административное взыскание несут как минимум два человека — как непосредственно механизатор либо водитель, так и должностное лицо сельхозпредприятия, которое выпустило технику без прохождения технического осмотра на линию.

К слову, меры профилактической направленности приносят свои плоды. Так, если год назад в период посевной кампании за допуск неисправной техники (либо с отсутствующим техосмотром) к административной ответственности было привлечено 119 должностных лиц, то ныне их количество уменьшилось до 33.

Мониторинг работы сельскохозяйственных предприятий на Гродненщине будет продолжен.