Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+15 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. С начала посевной кампании на Гродненщине сотрудники ГАИ проверили более 14 тысяч единиц техники

С начала посевной кампании на Гродненщине сотрудники ГАИ проверили более 14 тысяч единиц техники

Эту цифру озвучил заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Валентин Осипович. Во время рейдов, регулярно проводимых правоохранителями, было выявлено 112 единиц техники, задействованной при проведении сельскохозяйственных работ без прохождения планового техосмотра.

Архивное фото

Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома подполковник милиции Евгений Дудко уточняет:

— В таких случаях административное взыскание несут как минимум два человека — как непосредственно механизатор либо водитель, так и должностное лицо сельхозпредприятия, которое выпустило технику без прохождения технического осмотра на линию.

К слову, меры профилактической направленности приносят свои плоды. Так, если год назад в период посевной кампании за допуск неисправной техники (либо с отсутствующим техосмотром) к административной ответственности было привлечено 119 должностных лиц, то ныне их количество уменьшилось до 33.

Мониторинг работы сельскохозяйственных предприятий на Гродненщине будет продолжен.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Светлана ИСАЕНОК
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
ВИДЕОФАКТ: «Тесла» может ехать на автопилоте, "не замечая" отсутствия водителя
Европейские страны начинают возвращаться к прежней жизни
Роман в стихах «Евгений Онегин» собираются экранизировать в стиле «Великого Гэтсби»
На торгах 24 апреля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Стрим-спектакль "Непослушная спичка" в Драмтеатре Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
Житель Вороновского района пытался переместить товары в Литву при помощи беспилотника
Министром ЕЭК по таможенному сотрудничеству стал экс-министр экономики Кыргызстана
Спасатели ликвидировали крупный пожар на границе Дрогичинского и Березовского районов
В Минске задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Специалисты рассказали, как не стать жертвой «коронавирусных» мошенников
Большой театр Беларуси приглашает посмотреть записи своих легендарных спектаклей
В Барановичах племянник ограбил дядю и за ночь прогулял свыше 3 тысяч долларов
Названы автомобили, которые почти не ломаются — в списке почти исключительно «немцы»
Пожары в зоне отчуждения могут представлять опасность только для тех, кто их ликвидирует
Проект указа Президент «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» будет доработан
Кухарев: поставлена задача максимально обеспечить работу строительного комплекса
Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины
Выставка в Новополоцке «Окна сатиры» из фондов московского Музея Победы - стрим
В Дрогичинском и Березовском районах ликвидируют последствия крупного пожара
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Беги, дядя Митя
Авторы
СКАНИРУЙТЕ