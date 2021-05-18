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  2. С начала года за медпомощью после укусов клещей обратилось более 1000 белорусов: кому показана вакцинация?

С начала года за медпомощью после укусов клещей обратилось более 1000 белорусов: кому показана вакцинация?

С начала 2021 года за медицинской помощью в организации здравоохранения Беларуси обратились более тысячи человек, укушенных клещами, что обусловлено началом активного отдыха и дачного сезона, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

Фото носит иллюстративный характер

Чаще всего нападение клещей отмечалось в сельской местности и на дачных участках — 38 процентов от общего числа пострадавших, и в лесной зоне — 36 случаев, — уточнили в центре. — Также отмечали нападения клещей на территории жилой застройки и парковых зон городов (3 процента случаев).

По данным РЦГЭиОЗ, ежегодно в Беларуси регистрируется около 2000 случаев заболеваний Лайм боррелиозом и более 100 случаев клещевого энцефалита. С января по апрель текущего года среди жителей страны уже зарегистрировано несколько случаев клещевого энцефалита, а также более 100 случаев Лайм боррелиоза.

— По данным результатов лабораторного исследования, проведенного в регионах в 2020 году, каждый четвертый клещ заражен боррелиями, более 9,6 процента исследованных клещей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита, — отметили специалисты.

В РЦГЭиОЗ подчеркнули, что надежно защититься от клещевого энцефалита можно с помощью прививки, в то время как против Лайм боррелиоза вакцина не разработана. В Беларуси зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины против клещевого энцефалита: «Энцевир» и «Клещ-Э-Вак».

— Целесообразно проводить иммунизацию среди населения проживающего или направляющегося в эндемичные по заболеванию территории с целью туризма, охоты, отдыха, работы на приусадебных участках, — проинформировали в центре. — А также среди лиц, выезжающих на сезонные работы в высокоактивные природные очаги клещевого энцефалита в Беларуси (национальный парк «Беловежская пуща», Березинский заповедник и др.), Российской Федерации (лесные зоны Приуралья, Сибири, Дальнего Востока) и других стран. Это же касается сотрудников лабораторий, чья деятельность связана с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита, и граждан, занятых на работах в сельском хозяйстве, строительстве, заготовке леса, дезинфекторов и дератизаторов, лесников, рабочих по благоустройству и расчистке леса, уборке зон отдыха и оздоровления.

Курс профилактической иммунизации против клещевого энцефалита состоит из 2-х прививок, выполняемых с интервалом 1-7 месяцев. Завершить курс вакцинации (две прививки) необходимо не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. Для экстренной профилактики, при начале прививок в весенне-летнее время, интервал между вакцинациями может быть сокращен до 14 дней. Для поддержания иммунитета рекомендуется через год после завершения курса вакцинации сделать ревакцинацию, в дальнейшем ревакцинацию необходимо делать каждые 3 года.

Фото: pixabay.com
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