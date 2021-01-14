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  2. С лошадью вместо козы и ряженными. В Клецке провели старинный ритуал «Щедрец»

С лошадью вместо козы и ряженными. В Клецке провели старинный ритуал «Щедрец»

Старинный ритуал в Клецке восстановили в канун Старого Нового года. По улицам ходили ряженые, звучала гармонь, а местные жители с радостью встречали необычных гостей. Вот, как это было.


Сказать, что прошла реконструкция обряда, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры Ольга Пилецкая не решается и объясняет: в регионе, по рассказам пожилых людей, в основном не колядовали, а щедровали на Старый Новый год.





Так сделали и в 2021-м. В составе инициативной команды не только работники Клецкого РЦК, но и непрофессиональные артисты. Они в костюмах и с реквизитом. Пожалуй, самое ценное в нем – восьмиконечная Рождественская звезда. Это один из немногих элементов обряда, память о котором сохранилась. В Клецком районе ее делали на основе решета. Лучи – из прутиков, внутри – зажженная свеча и икона. Ольга Пилецкая уточняет: в нынешнем варианте изготовления звезды использовали сито, но ее еще хотят усовершенствовать.




Интересный факт: вместо козы в регионе на Щедрец водят беременную кобылу. Издревне считалось, что она символизирует год в достатке.



В сборной компании щедрующие отправились по домам местных жителей. 




– Людям очень понравилось, многие нас благодарили, – рассказывает Ольга Пилецкая. – А некоторые, видя идущих по дороге ряженных, останавливали нас, просили заехать и к ним. 
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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