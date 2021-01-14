С лошадью вместо козы и ряженными. В Клецке провели старинный ритуал «Щедрец»

Интересный факт: вместо козы в регионе на Щедрец водят беременную кобылу. Издревне считалось, что она символизирует год в достатке.

Сказать, что прошла реконструкция обряда,не решается и объясняет: в регионе, по рассказам пожилых людей, в основном не колядовали, а щедровали на Старый Новый год.Так сделали и в 2021-м. В составе инициативной команды не только работники Клецкого РЦК, но и непрофессиональные артисты. Они в костюмах и с реквизитом. Пожалуй, самое ценное в нем – восьмиконечная Рождественская звезда. Это один из немногих элементов обряда, память о котором сохранилась. В Клецком районе ее делали на основе решета. Лучи – из прутиков, внутри – зажженная свеча и икона. Ольга Пилецкая уточняет: в нынешнем варианте изготовления звезды использовали сито, но ее еще хотят усовершенствовать.В сборной компании щедрующие отправились по домам местных жителей.рассказывает Ольга Пилецкая. –