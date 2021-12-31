С 1 января в Германии останется три работающие АЭС

В последний день 2021-го в Германии прекращает работу половина АЭС. С 1 января действовать будут только три станции, пишет ТАСС.
В 2022 году в Германии будут работать АЭС в Баварии, Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. Прекратят свою работу АЭС в Брокдорфе (Шлезвиг-Гольштейн), Гронде (Нижняя Саксония) и Гундреммингене (Бавария).
Впрочем, три оставшиеся станции также, по плану властей, будут действовать не очень долго – до конца 2022-го, когда ФРГ планирует полностью выйти из атомной энергетики.
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