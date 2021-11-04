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  2. С 1 ноября в Беларуси предоставляются скидки на регистрацию лекарственных средств

С 1 ноября в Беларуси предоставляются скидки на регистрацию лекарственных средств

В странах Евразийского экономического союза введены общие правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.


Такие правила установлены для формирования общего рынка лекарственных средств, а также укрепления здоровья населения государств-членов путем обеспечения доступности  безопасных, эффективных и качественных лекарственных препаратов.

По словам директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Дмитрия Гринько, в центре создана новая программа «вступительных действий» с целью снижения издержек при продвижении лекарственных препаратов на рынок и, соответственно, цены для конечного потребителя.

"Основным из элементов данной программы стало предоставление заявителям  по договорам, заключенным с 1 ноября 2021 года, скидок (в размере 25% от тарифов) на оказание услуг, связанных с проведением работ при регистрации лекпрепаратов, подтверждении регистрации (перерегистрации), приведении регистрационного досье лекпрепарата в соответствие с требованиями международных договоров ЕАЭС", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в центре определен регламент проведения комплекса предварительных технических работ, предшествующих Государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов.

Кроме того, Дмитрий Гринько сообщил, что в ЦЭИЗе создается консультативно-учебный центр международного уровня. В центре, как планируется, будут работать эксперты, которые станут информировать заявителей по вопросам госрегистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биомедицинских клеточных продуктов.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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