Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса

Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса. Об этом заявил Премьер-министр нашей страны Сергей Румас сегодня во время заседания Контактной группы Движения неприсоединения, которая обсуждает вопросы борьбы с коронавирусом. Задача для всех участников сейчас одна – объединить усилия и максимально облегчить выход из пандемии и кризиса после нее, отметил Премьер-министр.
— Беларусь солидарна с призывами Генерального секретаря ООН о необходимости координации усилий учреждений ООН для оказания поддержки всем затронутым странам, особенно наиболее уязвимым перед лицом пандемии. Беларусь выражает поддержку ВОЗ, признавая ее ведущую роль в глобальной системе мер реагирования на коронавирусную пандемию. Мы признательны организации за экспертную помощь в рамках миссии, которая посетила нашу страну с 8 по 11 апреля. Убеждены, что избрание Беларуси в состав исполнительного совета ВОЗ на на 2021—2024 годы станет важным вкладом нашей страны в решение международных проблем здравоохранения. Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса, а также призывает принять меры по предотвращению спекуляции и чрезмерного накопления запасов лекарств, товаров, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.
По словам Сергея Румаса, сохраняющаяся пагубная практика применения односторонних принудительных мер в международных отношениях несет особую угрозу в складывающихся условиях:
— На фоне тяжелейших испытаний для государств в условиях пандемии они ведут к усугублению ситуации, особенно с учетом повышенной потребности затронутых стран в приобретении жизненно важных лекарств и медицинского оборудования.
Сергей Румас напомнил, что в совместном заявлении членов Высшего Евразийского экономического совета, которое было принято 14 апреля в рамках белорусского председательства в органах ЕАЭС, региональные партнеры призвали все государства прекратить торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции, а также неукоснительно следовать нормам международного права.
— В своем выступлении Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной ВОЗ пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения и формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше. Если мы не объединим усилия, то завтра будем восстанавливать нарушенные экономические связи, и на это уйдет много времени, денег и труда.
При этом Сергей Румас обратил внимание, что нельзя допустить, чтобы борьба с пандемией COVID-19 привела к разрыву наработанных кооперационных связей и устоявшихся цепочек поставок, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.
— Исключительную важность имеет поддержка граждан наших государств за счет мер укрепления социальных гарантий, повышения доступности медицинской помощи, совершенствования системы здравоохранения, активизации научных исследований. Хочу заверить, что Правительство Беларуси принимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса. Не менее важное внимание мы уделяем оперативному принятию рассчитанных на перспективу стратегических решений, которые позволят быстро восстановить экономическую активность после пандемии, — резюмировал Сергей Румас.
Внеочередное заседание проходит в режиме видеоконференции.
В нем принимают участие представители 40 стран. В том числе в качестве спикеров выступили Генеральный секретарь и глава Генассамблеи ООН, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.
Фото: БЕЛТА
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Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса
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