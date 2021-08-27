Румак: патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи способствует укреплению самосознания в условиях вызовов и угроз

Такое мнение высказал Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак:





– Государственное и церковное социальное служение во многом схожи и дополняют друг друга. Они имеют общие цели – достижение миропорядка, профилактику правонарушений, искоренение алкоголизма, наркомании, духовное развитие граждан, привитие законопослушного и добропорядочного образа жизни, патриотизма, – отметил Александр Румак. – Главными партнерами в этой работе являются территориальные центры социального обслуживания населения, государственные учреждения образования и здравоохранения и религиозные организации разных конфессий.

Белорусская православная церковь (БПЦ) активно выступает за сохранение и укрепление высоких нравственных ценностей в обществе. Многие приходы БПЦ сотрудничают с учреждениями социального обслуживания системы Министерства труда и соцзащиты. Православные благотворительные инициативы реализуются в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, домах-интернатах для детей-инвалидов. Церковь помогает осуществлять реабилитационную работу с больными наркоманией и алкоголизмом.

Благотворительную и социальную работу также проводят организации Римско-католической церкви в Беларуси и протестантские религиозные организации. При Конференции католических епископов в Беларуси и во всех епархиях действуют филиалы благотворительной организации «Каритас», которые помогают нуждающимся.

Александр Румак подчеркнул, что в Беларуси всегда уделяли особое внимание воспитанию подрастающего поколения. В нашей стране система образования носит светский характер. Но вместе с тем, по мнению эксперта, важна роль церкви в патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан, особенно молодежи, для сохранения и укрепления самосознания в условиях угроз и вызовов современного мира. Так, священнослужители БПЦ проводят специальные встречи в школах, организуют факультативные курсы духовного просвещения, тематические чтения и выставки, поездки по святыням Беларуси. В этом учебном году для 5–6 классов в школах организуют факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма».

– Уверен, что основным содержанием духовно-нравственного развития молодежи страны, ее воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях нашего народа, передаваемые от поколения к поколению.