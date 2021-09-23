Руководитель «Коммунарки»: при внедрении технологий главное, чтобы рецептуры оставались неизменными

Такую мысль озвучил генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский в эфире программы «Актуальный микрофон» на Первом национальном канале Белорусского радио.
- Наша фабрика, как и любое производство, модернизируется. Но при внедрении технологий главное, чтобы рецептуры оставались неизменными. Конечно, новое оборудование позволяет делать интересные эксперименты: при сочетании начинки и шоколада получается определенный уникальный вкус. Его потребитель хочет получать снова и снова, - объяснил он.
Гендиректор фабрики рассказал, испытывает ли предприятие какие-либо трудности в связи с пандемией и введенными санкциями:
- Наше основное сырье – это какао-бобы, которые поставляются из африканских регионов. Пандемия нанесла свой отпечаток , так как поставки осуществляются по морскому пути. Касаемо санкционной политики, если раньше машина шла сутки, теперь время увеличилось до 3-4 дней. Соответственно, мы вынуждены держать определенный неснижаемый остаток сырья, чтобы обеспечить ритмичное производство.
При этом он обратил внимание на тот факт, что продукция «Коммунарки» сейчас поставляется в 25 стран мира.
Анюховский также добавил, что в прошлом году, во время всплеска заболеваемости коронавирусом на предприятии ощущалась нехватка кадров. Но теперь, благодаря вакцинации, такой проблемы нет. По его словам, прививку против COVID-19 уже сделали почти 50% работников фабрики.
Фото: БЕЛТА