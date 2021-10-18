Рост смертности от COVID-19 в Украине за неделю превысил 20%

Украинские врачи на прошедшей неделе сообщили о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на 11%. В стране также фиксируется скачок смертности среди таких пациентов на 22%, пишет ТАСС.
Об этом на сегодняшнем брифинге для журналистов сообщил заместитель главы минздрава, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
– Количество жителей, заболевших коронавирусом, стремительно растет. За неделю у нас более 105 тысяч новых случаев инфицирования, что на 11% больше, чем на минувшей неделе. Рост летальных случаев – 2300 – больше на 22%, – сказал он. По словам Кузина, в больницах уже заняты 57% коек, отведенных для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Замминистра напомнил, что в пяти регионах страны действует красный уровень санитарных ограничений. При этом он допустил, что этот список может расшириться.
– Сейчас каждый гражданин может сделать выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах. У нас доступны 14 млн доз вакцины, – уточнил он.
По данным минздрава, в стране сделали 14 446 255 прививок, полностью вакцинированы 6 490 162 человека. За время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 644 694 человека, выздоровели 2 329 418 человек, скончались от осложнений 60 810 пациентов.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал угрожающей складывающуюся в стране ситуацию с пандемией. В минувшую пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что очередной всплеск заболеваемости может случиться в период 20 октября – 5 ноября.
Фото из архива БЕЛТА