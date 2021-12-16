Российский социолог: у белорусов есть очень большая ценность – суверенитет

В России очень теплое отношение к белорусскому народу и к Беларуси в целом - несмотря на всяческие политические перипетии. А у белорусов есть очень большая ценность - свой суверенитет. Об этом заявил по видеосвязи известный российский социолог, директор компании Research & Branding Group Евгений Копатько, выступивший в ходе состоявшейся сегодня в Национальном пресс-центре Беларуси презентации результатов исследования «Беларусь. Мнение о будущем», проведенного Аналитическим центром ЕсооМ и Институтом социологии НАН Беларуси.





Этот специалист по электоральной социологии и политическому консалтингу в 2015 году был вынужден покинуть родную Украину, опасаясь преследований со стороны националистов. Поэтому комментарий Евгения Копатько о настроениях в белорусском обществе был связан в том числе с воспоминаниями о домайдановской Украине:

- Вы мне напомнили предвоенную Украину: там в то время также немало проводилось социсследований, в том числе на предмет отношения общества к России. И мне бы очень хотелось бы, чтобы нынешний настрой белорусского общества, выявленный вашим исследованием - такие очень теплые и очень близкие отношения - сохранялся. Я неоднократно говорил, что в последнее время лишь Беларусь и, может быть, Армения остались странами, в которых очень хорошее отношение к России. Но я хочу сказать, что и в России очень теплое отношение к белорусскому народу и к Беларуси в целом - несмотря на всяческие политические перипетии.

Обратил внимание российский политолог и на еще один существенный аспект результатов исследования «Беларусь. Мнение о будущем»:

- У белорусов есть очень большая ценность - суверенитет. И это очень созвучно обсуждаемым в обществе темам - и тому, о чем постоянно говорят Президент Беларуси с Президентом России. Самое важное, о чем всем необходимо говорить - и я как социолог могу это обозначить - это картина будущего. Она важна для французов, для русских, для белорусов… И ее можно выявить как в ходе большого исследования, так и в ходе моделирования совместных проектов. И если преломить результаты такой работы на людей, принимающих управленческие решения, это, на мой взгляд, будет очень полезным.

Напомним, нынешние отношения Беларуси и России поддерживают более 76% опрошенных белорусов. Таков один из результатов масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», проводившегося в рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года. В нем приняли участие 10.217 респондентов из числа экономически занятого населения Беларуси.